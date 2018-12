OM : Zubi sollicité au mercato pour une raison inattendue

Dans : OM, Mercato.

Avec deux gardiens solidement expérimentés et une hiérarchie très clairement établie, l’Olympique de Marseille se pensait tranquille à ce niveau pour cette saison et probablement la suivante.

Mais les performances en chute libre de Steve Mandanda, associées à ses blessures un peu trop récurrentes, fragilisent clairement ce secteur de jeu. D’autant plus que son remplaçant Yohann Pelé ne représente pas l’avenir du haut de ses 36 ans. Déjà interrogé par le passé sur cette situation qui pourrait devenir problématique, Andoni Zubizarreta a reconnu qu’il comptait se pencher dessus, mais qu’il ne s’agissait pas non plus d’une priorité absolue. Tout le monde ne le perçoit visiblement pas de cette façon puisque ce jeudi, La Provence révèle que le directeur sportif espagnol reçoit beaucoup de coups de fil d’agents pour lui proposer des gardiens de but en vue de l’été prochain.

La perspective d’associer un portier prometteur à Steve Mandanda pendant une saison avant de lui confier les clés doit forcément trotter dans la tête des dirigeants marseillais. Ces derniers lorgnent déjà sur Benjamin Lecomte, gardien en très grande forme de Montpellier et déjà appelé par Didier Deschamps pour rejoindre les Bleus à l’automne. Une opportunité intéressante, même si pour l’heure, l’ancien du FC Lorient ne se voit pas rejoindre un club qui ne lui assure pas forcément un avenir en Ligue des Champions, surtout que Montpellier marche fort. Mais en tout cas, l’OM se rend forcément compte que la situation au niveau des gardiens de but suscite beaucoup de questions, mais aussi de propositions, pour les mois à venir.