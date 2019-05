OM : Zubi ne rigole plus, ce dossier à 15 ME se complique

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Actuellement sixième de L1, l’Olympique de Marseille a peu de chances de disputer la Coupe d’Europe la saison prochaine.

Et par conséquent, il apparaît comme improbable de voir Mario Balotelli poursuivre sa carrière dans la cité phocéenne. Son salaire est conséquent, et l’international italien aura des offres plus attractives sur un plan sportif. Du coup, Marseille s’est d’ores et déjà mis en quête de son successeur. Et le nom de Jan Carlo Hurtado a régulièrement été associé à l’OM ces dernières semaines…

L’attaquant du Gimnasia de La Plata a un profil qui plaît notamment à Andoni Zubizarreta, qui voit en lui le successeur de Mario Balotelli malgré son jeune âge (19 ans). Le souci, c’est que ce dossier s’est sensiblement compliqué au cours des dernières heures pour Marseille. En effet, le média El Dia affirme que le FC Séville et le Bétis Séville se sont également mis en tête de recruter le Vénézuélien. Deux clubs qui s’ajoutent à une liste de prétendants déjà longue, avec Newcastle et Boca Junior en favoris. Le club argentin, motivé comme jamais à l’idée de récupérer Hurtado, réfléchit par ailleurs à envoyer une offre de 15 ME. Ce dossier s’annonce donc délicat, pour ne pas dire impossible pour Marseille.