OM : Zaza ou Balotelli, c’est toujours mieux que Mitroglou balance Ménès

Bien difficile pour l’heure de savoir qui sera le 9 titulaire de l’OM cette saison. Valère Germain a pris un temps d’avance sur Kostas Mitroglou au lancement de la Ligue 1, mais les supporters rêvent de voir une pointure arriver. Les dirigeants travaillent dessus, mais là aussi, les dossiers sont quasiment tous en instance. Le grand objectif Mario Balotelli peine à se conclure étant donnée la gourmandise de l’Italien et de son agent, alors qu’aucun accord non plus n’est en cours avec Nice. La nouvelle piste Zaza fait du bruit, et Pierre Ménès ne serait pas contre. Mais l’un comme l’autre, cela ne peut pas être pire que Kostas Mitroglou, que ce soit en terme de rendement, de complémentarité ou de dépenses financières, estime Pierre Ménès.

« Zaza, c’est infiniment meilleur que Mitroglou mais Valence a quand même acheté trois attaquants à sa place. Son profil correspond mieux à l’OM, il est plus joueur, plus mobile, meilleur techniquement. Mitroglou, ce n’est pas une pipe, mais c’est un finisseur inexistant dans le jeu, il n’a pas le style de cet OM. Après, ça navigue et ça pinaille tellement sur Balotelli alors que ça reste moins cher que Mitrogou. Je ne comprends vraiment pas », a fait savoir le consultant de Canal+, qui estime que l’erreur de casting de l’été dernier avec l’attaquant grec peut être réparée cet été, à condition de mettre la main à la poche.