OM : Zambo-Anguissa, comment ce transfert est devenu énorme

Les Anglais ne font jamais les choses comme les autres, et cet été, ils avaient décidé de terminer leur marché des transferts avant le début de leur championnat, soit ce jeudi.

Et si cette dernière journée a été relativement calme pour les gros clubs, Everton et Fulham ont frappé très fort. Le club londonien a dépassé la barre des 100 ME investis, pas mal pour un promu, avec le recrutement de Frank Zambo-Anguissa pour 30 ME. Un montant auquel l’OM ne pouvait clairement pas dire non, surtout pour un joueur arrivé libre en 2015, et qui n’émargeait alors qu’à 2.700 euros par mois. Mais ce jeudi, tout s’est accéléré de manière spectaculaire comme le raconte L’Equipe.

L’intérêt de Fulham s’est concrétisé avec une offre matinale à hauteur de 15 ME, et l’envoi d’émissaires vers Marseille dans la foulée pour faire passer la visite médicale. Mais entre l’appétit marseillais, la fin imminente de la fenêtre des transferts, et surtout l’intérêt de dernière minute d’une formation de West Ham très offensive, Fulham a finalement du mettre le double pour empocher la mise. Et encore, tout n’était pas bouclé car jusque dans les derniers moments, cela a discuté sur l’étalement du paiement, le versement de l’indemnité de formation, de la taxe de solidarité, et pour rétribuer les différents intermédiaires. Mais tout s’est arrangé dans les temps pour ce départ bouclé en à peine 10 heures entre la première offre et l'officialisation. Résultat, l’OM enregistre la troisième plus grosse vente de son histoire, derrière Michy Batshuayi (40 à Chelsea), et Didier Drogba (37 ME à Chelsea).