OM : Zambo-Anguissa à Fulham, une rallonge pour boucler le transfert

Dans : OM, Mercato, Premier League.

Le marché des transferts est terminé en Angleterre, mais la Premier League a octroyé un surplus de deux heures pour les clubs afin de finaliser des arrivées dont l’accord entre les clubs est déjà trouvé. Selon la BBC, 10 transferts sont concernés, et notamment celui de Frank Zambo-Anguissa, qui règle les derniers détails de son arrivée à Fulham. Le club londonien va débourser un montant de 30 ME pour recruter le milieu de terrain marseillais, qui a déjà passé sa visite médicale, et n’attend donc plus que le feu vert de ses représentants pour signer. Cela ne devrait désormais plus tarder.