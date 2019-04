OM : Vous l'aviez zappé, il promet de revenir et de gagner !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Recruté par l’Olympique de Marseille en janvier 2017, Grégory Sertic n’est jamais parvenu à s’imposer du côté de la cité phocéenne. Prêté au FC Zurich il y a quelques mois pour retrouver du temps de jeu, l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux a retrouvé le moral. Et cela lui donne visiblement des ailes puisque dans une interview accordée à RMC, le joueur de 29 ans a confié qu’il était bien décidé à revenir à Marseille pour s’y imposer cet été. Une déclaration qui ne fera sans doute pas rêver les supporters olympiens…

« On s’attend à ce que le club soit en haut. C’est compliqué à Marseille. Il y a beaucoup d’attente sur les joueurs, de la pression aussi. Les autres clubs ne font pas des gros matches. La Ligue des Champions est possible. J’y crois encore. Ça ferait du bien à tout le monde. Mon avenir ? Je vais tout faire pour revenir à Marseille. Je suis parti en Suisse pour retrouver le plaisir de jouer, de gagner et de retrouver un rôle important. À Marseille, j’ai subi 4 opérations au genou, j’ai eu du mal à revenir. C’est au mental. Pourquoi pas revenir pour m’imposer là-bas. Je ne sais pas si j’ai perdu ma place à cause des blessures, mais cette période a été compliqué, se retrouver à l’hôpital, faire des soins, etc... Être bien entouré, c’est important. Ça l’a été pour moi. Aller à Zurich m’a fait du bien mentalement » a confié Grégory Sertic, dont la fragilité physique n’a pas aidé à s’imposer du côté de Marseille, où la concurrence était de tout de façon trop rude cette saison en défense et au milieu de terrain.