OM : Une offre XXL en préparation pour Payet au mercato ?

Dans : OM, Mercato.

Déjà évoqué la semaine dernière, ce qui avait provoqué des remous à Marseille, le départ de Dimitri Payet est très rapidement revenu sur le devant de la scène.

Remplaçant à la surprise générale à Saint-Etienne ce mercredi, le capitaine marseillais ne serait pourtant pas dans l’esprit d’abandonner le navire, alors qu’il possède encore un solide contrat valable jusqu’en juin 2021 avec le club olympien. Mais selon Sky Sports, la situation pourrait évoluer rapidement puisqu’un club chinois a lancé une offensive grande ampleur pour faire venir l’ancien meneur de jeu de West Ham. Ainsi, le Shanghai SIPG, aux moyens financiers démesurés, compte se tourner vers l’OM pour faire venir l’international français.

La formation de Shanghai a récemment tenté de recruter Marko Arnautovic en proposant 40 ME à West Ham, sans parvenir à trouver un accord avec les trois parties. La donne pourrait-elle être différente à Marseille, où une offre supérieure à 25 ME pourrait tout de même faire réfléchir. Payet se verrait en tout cas proposer de doubler son salaire actuel... De son côté, La Provence assure que, si « les bruits sont persistants », aucune offre n’est arrivée de Chine pour le moment, et surtout les dirigeants n’envisagent pas un tel départ en plein de mois de janvier alors que la situation sportive est inquiétante.