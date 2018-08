OM : Un transfert à l'OM, Zaza est chaud comme la braise

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Simone Zaza sera-t-il le futur avant-centre de l’Olympique de Marseille ? Si rien n’est définitivement bouclé, le dossier menant à l’international italien du FC Valence semble bien avancé pour l’Olympique de Marseille. Et ce ne sont pas les dernières précisions apportées par le journal L’Equipe qui vont nous contredire. Dans son édition du jour, le quotidien national explique que Rudi Garcia et Andoni Zubizarreta se renseignent depuis deux semaines sur le buteur de 27 ans et sur la possibilité de le recruter sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat.

De son côté, le joueur est clairement emballé. Au cours des derniers jours, il se serait renseigné sur ce que représente l’Olympique de Marseille en France et sur le projet sportif de Frank McCourt. Après avoir examiné la situation de près, Simone Zaza et ses conseillers ont donné leur accord oral au récent finaliste de l’Europa League. Autrement dit, les cartes sont désormais dans les mains de l’OM, qui semble en mesure de boucler ce dossier rapidement. Mais d’autres pistes sont encore étudiées par le club phocéen, qui espère toujours Mario Balotelli et qui s’est également renseigné pour Moussa Dembélé. Il ne serait donc pas surprenant que les rebondissements soient encore nombreux d’ici le 31 août dans la quête du « grand attaquant » pour l’OM…