OM : Un énorme coup dur se dessine pour Thauvin avant OM-PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Forfait pour France-Allemagne puis absent lors du succès de l’OM sur la pelouse de Nice dimanche soir, Florian Thauvin souffre encore du talon.

Et selon les informations obtenues par le journal L’Equipe, cela ne va pas vraiment en s’arrangeant. En effet, le champion du monde 2018 ne s’est pas entraîné avec le groupe de Rudi Garcia lundi, se contentant d’un travail en salle. A moins d’une bonne surprise à l’entraînement ce mardi, l’attaquant marseillais va donc déclarer forfait pour la réception de la Lazio Rome en Ligue Europa, jeudi à 21 heures au Stade Vélodrome (3e journée).

Pour le quotidien national, la présence de Florian Thauvin pour le classique OM-PSG de dimanche prochain est par ailleurs très incertaine. Des tests seront effectués chaque jour pour savoir s’il sera disponible ou pas. Inutile de préciser à quel point l’absence de Florian Thauvin pourrait peser lourd face aux hommes de Thomas Tuchel, l’ailier droit de l’OM ayant marqué sept buts et délivré deux passes décisives en seulement neufs matchs de Ligue 1 disputés. Au rayon des bonnes nouvelles, Rudi Garcia enregistrera les retours de Lucas Ocampos (retour de suspension) et de Clinton Njie, lequel s’était blessé contre Lyon il y a quasiment un mois et devrait être opérationnel cette semaine.