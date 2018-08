OM : Un buteur à 15 ME venu d'Espagne dans le viseur au mercato ?

Dans : OM, Mercato, Liga.

Faire toute la saison avec Germain et Mitroglou, cela n’a pas l’air de déranger Rudi Garcia. On ne peut pas en dire de même des consultants, suiveurs et supporters de l’OM, qui se demandent si l’absence d’un buteur confirmé ne vas pas les empêcher d’aller chercher le podium, comme la saison passée.

Les dirigeants provençaux pourraient en tout cas rajouter un peu de concurrence dans ce secteur. Ce jeudi, Marca évoque en effet l’intérêt de l’OM pour Christian Stuani, qui évolue à Girona. Le buteur uruguayen s’était fait remarquer en remplaçant Edinson Cavani, blessé, pour le match contre la France en quart de finale de la dernière Coupe du monde. Pas vraiment à son avantage à cette occasion, Stuani est plus percutant avec Girona, avec qui il a trouvé le chemin des filets à 21 reprises.

A 31 ans, il possède encore deux ans de contrat, mais surtout une clause libératoire à 15 ME qui permet de limiter les négociations. Néanmoins, cela reste une somme non négligeable pour un joueur qui signerait le dernier gros contrat de sa carrière. Et surtout, à l’heure actuelle, l’OM ne semble clairement pas enclin à forcer la venue d’un buteur, ce qui pourrait calmer cette piste rapidement.