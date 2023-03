OM : Tudor découvre les limites de son effectif

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après le match nul concédé face à Strasbourg (2-2) dimanche dernier, Igor Tudor est devenu la cible de nombreuses critiques pour son coaching. L’ancien Marseillais Bruno Germain ne partage pas ces commentaires et affirme que l’entraîneur de l’Olympique de Marseille fait avec les moyens du bord.

Le point arraché par Strasbourg au Vélodrome ne passe pas. Réduit à 10 dès la demi-heure de jeu, l’Olympique de Marseille pouvait encore s’appuyer sur un double avantage jusqu’à la 88e minute et le doublé express de Jean-Eudes Aholou. Pour de nombreux spécialistes et supporters, le responsable n’est autre qu’Igor Tudor, auteur de changements défensifs avec les entrées d’Eric Bailly et de Mattéo Guendouzi à la place d’Alexis Sanchez et de Ruslan Malinovskyi quelques minutes avant les buts concédés.

L’entraîneur olympien représente donc la cible idéale. Ce que Bruno Germain ne comprend pas. « Je pense honnêtement qu'on aurait tous fait comme lui face à Strasbourg, a défendu l’ancien Marseillais dans La Provence. Il ne faut pas lui jeter la pierre. Sortir deux attaquants pour densifier la défense et notamment être plus conquérant sur le jeu aérien quand l'adverse a tendance à allonger le jeu, c'est totalement logique. Encore plus à domicile quand tu mènes 2-0 au début de la 88e minute, après avoir joué une heure en infériorité numérique. »

« Tout le monde pensait que le match était plié, a encore argumenté le père de Valère Germain. Ses choix étaient naturels. S'il fallait rejouer cette rencontre 99 fois, l'OM ne se ferait jamais égaliser. Le retour des Strasbourgeois est un petit miracle. C'était la bonne solution, après c'est aux joueurs de répondre présents sur le terrain et de mieux gérer ces situations un peu chaudes en fin de partie. Tudor n'est pas responsable des défaillances individuelles. »

Un effectif limité ?

« L'opinion publique ne l'a pas épargné. Mais les journalistes, les observateurs et les supporters ne sont pas au quotidien avec son groupe, ils n'ont pas certaines clefs de lecture qui pourraient expliquer des choix qui nous paraissent surréalistes, a rappelé Bruno Germain. Igor Tudor fait du mieux possible avec l'effectif qu'il a à disposition. Il fait tourner avec justesse. Je ne vois pas ce qu'il pourrait apporter de plus. » Selon lui, la baisse de régime des Marseillais n’a rien d’inquiétant.

« Il n'y a pas qu'à Marseille où l'équipe accuse le coup physiquement. Une saison est faite de cycles et celui-ci est un peu moins vertueux pour l'OM. Ça peut arriver à toutes les équipes du championnat. Les Olympiens sont dans le creux de la vague en ce moment, mais ça ne devrait pas durer, notamment après la trêve internationale qui va recharger les batteries », a annoncé l’observateur phocéen, encore optimiste pour la fin de saison.