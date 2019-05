OM : Thauvin veut la Ligue des Champions, il a la Real Sociedad

Dans : OM, Mercato, Liga.

Information assez étonnante à l’approche de l’ouverture du marché des transferts, mais Florian Thauvin a fait une touche en Espagne.

Il ne s’agit pas d’un ténor de la Liga, ni même d’un second couteau habitué aux aventures européennes. Selon Le 10 Sport, la Real Sociedad compte tenter sa chance pour recruter le champion du monde français cet été. Les dirigeants basques sont convaincus d’avoir les moyens d’effectuer une belle offre à l’Olympique de Marseille et à l’ailier français pour rafler la mise. Il y a quelques mois, le club provençal rêvait de récupérer jusqu’à 80 ME pour son meilleur buteur.

Après une saison décevante et une possible absence de qualification européenne, les prétentions sont largement revues à la baisse et toute offre approchant les 40 ME sera certainement étudiée. Néanmoins, difficile de croire que le pédigrée du club de San Sébastian puisse attirer celui qui a souvent été annoncé dans le viseur des clubs italiens, à commencer par Naples et les deux formations de Milan. C’est d’ailleurs vers le championnat de Serie A que souhaite se diriger l’ancien bastiais, persuadé que son avenir ne se situe plus à l’OM désormais. Surtout que la perspective de jouer la Ligue des Champions est désormais bien tenue.