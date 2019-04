OM : Thauvin transféré pour 40ME, alors on vend ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille va devoir peaufiner ses comptes d'ici le 30 juin, date de la fin de l'exercice budgétaire 2018-2019. Car l'OM pourrait bien être rattrapé par le fair-play financier de l'UEFA, ainsi que par celui de la LFP. Alors, pour ne pas prendre des risques inutiles, mais également pour préparer une prochaine saison sans Ligue des champions, les dirigeants phocéens devraient vendre un ou des joueurs d'ici cette deadline. Parmi les pistes évoquées ces derniers jours, Le Phocéen estime que c'est Florian Thauvin qui semble le plus proche de la sortie. Les propos du champion du monde après OM-Bordeaux ayant évidemment marqué tout le monde.

Mais pour le média spécialisé, il ne faut pas s'attendre ) un prix record pour Florian Thauvin. « L'ailier champion du monde semble usé par les déceptions à répétition avec son club, comme il l'a expliqué après la déroute bordelaise vendredi dernier. La plus grosse valeur de l'effectif, c'est lui, avec 50 ME pour Transfermarkt et 61ME pour le CIES. La vérité se situe certainement un peu en dessous, probablement autour des 40 millions, ce qui reste tout à fait raisonnable pour un joueur (r)acheté en 2017 à Newcastle pour 11 ME. L'Italie le drague, notamment Naples, et un départ en fin de saison pourrait satisfaire toutes les parties », explique Le Phocéen, qui place donc Florian Thauvin en haut de la pile devant Bouna Sarr, Morgan Sanson et Boubacar Kamara.