OM : Thauvin pense déjà au mercato, une sanction sportive prévue ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Florian Thauvin est en difficulté à l’Olympique de Marseille.

Moins décisif que lors de la première partie de saison, l’international français a même livré une prestation affligeante face à Angers, samedi après-midi au Stade Vélodrome. La faute à quoi ? Le changement de système en 4-4-2 est parfois évoqué pour expliquer cette méforme. Mais pour nos confrères du Phocéen, il n’est pas impossible que le natif d’Orléans pense davantage à son avenir qu’aux résultats de l’OM. Et cela pose forcément un énorme problème.

« Mais, il faudrait être aveugle pour ne pas voir que Thauvin n'y est plus, et que les résultats en souffrent logiquement. À l'heure où l'OM ne peut plus se permettre de perdre le moindre point, les éléments démotivés ou démobilisés n'ont plus leur place. Et si Thauvin songe déjà à son avenir plus qu'au présent de l'OM, Garcia doit se poser les bonnes questions. De quoi remettre son statut d'indéboulonnable, au même titre que les Gustavo, Rami, Payet ou Strootman ces dernières semaines ? Il va peut-être falloir y penser… » explique le média pro-OM, qui ne tolère plus ce genre de performance à un stade aussi avancé de la saison.