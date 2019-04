OM : Thauvin ciblé, l'Inter passe la seconde au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Auteur de 13 buts en Ligue 1 cette saison, Florian Thauvin réalise une saison bien moins prolifique que l’an passé.

Dans une petite forme depuis plusieurs semaines, l’international tricolore vit sans doute ces dernières semaines à l’Olympique de Marseille. Contraint de vendre en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, le club phocéen comptera évidemment sur le départ de « Flotov » pour équilibrer ses comptes. Et selon toute vraisemblance, c’est en Italie que pourrait atterrir le natif d’Orléans. Car outre Naples, l’Inter Milan est intéressé par sa venue.

Selon les informations de Mercato365, des émissaires du club milanais étaient ainsi présents dans les tribunes du Matmut Atlantique pour superviser l’attaquant de 26 ans contre Bordeaux. « Malgré une saison mitigée sur la Canebière (13 buts et 7 passes décisives en championnat), Florian Thauvin pourrait présenter un profil intéressant pour l’actuel troisième de Serie A qui cherche du sang neuf pour repartir sur un nouveau cycle lors de l’exercice 2019-2020 » explique le média. Reste à voir si l’Inter Milan peut s’aligner sur les demandes de l’Olympique de Marseille, qui réclamera sans doute une somme comprise entre 45 et 50 millions d’euros au minimum pour lâcher son joueur le plus bankable.