OM : Thauvin à Rome, une rumeur XXL signée Bernès ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Champion du monde avec les Bleus, Florian Thauvin compte bien profiter de nouveau statut pour négocier une revalorisation salariale à l’OM.

Comme indiqué par L’Equipe ce week-end, l’international français et son agent Jean-Pierre Bernès sont en négociations avec Jacques-Henri Eyraud et tenteraient d’augmenter la rémunération annuelle du joueur. Pour l’heure, rien n’est définitivement acté, mais l’OM doit se méfier, la saison 2017-2018 de Florian Thauvin ayant bien évidemment attiré les convoitises. Dans les colonnes du quotidien national, on apprenait notamment que l’AS Roma et son directeur sportif Monchi étaient intéressés par celui qui a déjà trouvé le chemin des filets à l’occasion de la première journée contre Toulouse.

Mais selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’intérêt du club de la Louve à l’égard du natif d’Orléans n’est pas réel. En effet, des représentants de la Roma auraient confirmé au journal italien que Florian Thauvin ne faisait pas partie de la short-list du club en attaque, sans doute car il est inaccessible financièrement. Et pour cause, Jacques-Henri Eyraud déclarait en fin de saison qu’il n’étudierait même pas les offres en dessous de 80ME pour le symbole de son Champions Project. Autant dire que la rumeur envoyant Thauvin à Rome ressemble très fortement à une rumeur d'agent signée Jean-Pierre Bernès pour mettre la pression à l'OM...