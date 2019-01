OM : Surprise, cet attaquant se détache nettement au mercato

Dans : OM, Mercato.

La situation n’a pas changé, l’Olympique de Marseille envisage toujours d’accueillir deux recrues avant la fin du mois.

Le club phocéen souhaite recruter un latéral gauche ainsi qu’un buteur. Mais pour ce deuxième dossier, le plus important pour la direction et les supporters, il faudra sûrement attendre le départ d’un attaquant de l’effectif. S’agira-t-il de Kostas Mitroglou ? A priori non, l’international grec n’étant pas pressé de faire ses valises. Quant à Valère Germain, lui aussi décevant en première partie de saison, l’intérêt annoncé de l’OGC Nice n’en est qu’au stade des rumeurs.

Finalement, la solution pourrait bien venir de Clinton Njie. En effet, le Camerounais semble être l’attaquant olympien le plus convoité sur le marché des transferts. L’OM a donc mandaté l’agent William Mc-Kay pour l’envoyer en Premier League, dont les pensionnaires Cardiff et Burnley seraient sur le coup. « C'est peut-être le joueur qui a le plus de chances de partir cet hiver », a confié un membre du club au journal L’Equipe. Marseille n’a plus qu’à croiser les doigts…