OM : Sûr de rester, Garcia menace de virer des joueurs au mercato

Dans : OM, Mercato.

Battu à domicile par Nantes (1-2) dimanche dernier, l’Olympique de Marseille a réduit ses chances de disputer une coupe d’Europe la saison prochaine.

Sixième de Ligue 1 à quatre journées de la fin, le club phocéen compte cinq points de retard sur la quatrième place de l’AS Saint-Etienne. Autant dire que les Marseillais n’ont plus le droit à l’erreur. Du coup, Rudi Garcia a décidé de hausser le ton en conférence de presse. Apparemment agacé par certaines attitudes, l’entraîneur a lancé un avertissement aux joueurs indignes de porter le maillot de l’OM lors du prochain exercice.

« Depuis Nantes, notre position s'est vraiment compliquée. Et dans ce contexte, j'aurai un oeil très attentif au comportement individuel de mes joueurs, a prévenu le coach olympien. Je veux qu'ils sachent qu'ils portent l'écusson de l'OM sur le coeur et que ça donne des devoirs, des devoirs de finir à fond la saison et de tout donner pour son OM. C'est-à-dire, déjà, à Strasbourg. Mais c'est comme ça pour les quatre dernières journées. A l'heure du bilan, ce que je vais observer depuis Nantes, c'est le comportement individuel de mes joueurs, voir qui donne tout pour l'OM et qui ne le donne pas. » A croire que Garcia, lui, est sûr d’être conservé.