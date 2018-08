OM : Strootman, le coup fumant de l’OM en fin de mercato ?

Dans : OM, Mercato.

Pour l’avant-centre, l’OM va certainement laisser passer sa chance, ce qui a le don d’inquiéter tous ses partisans. En revanche, Jacques-Henri Eyraud a confirmé que la venue d’un milieu défensif était à l’étude.

Et le rapprochement a été rapidement fait ce vendredi par la Gazzetta dello Sport, qui affirme que les dirigeants olympiens vont tenter de faire venir Kevin Strootman. Le milieu de terrain de l’AS Roma est régulièrement titulaire au sein de la Louve, et si son départ a souvent été évoqué, il n’a jamais émis le désir de changer d’air. Toutefois, l’OM a des arguments, et notamment une appréciation mutuelle avec Rudi Garcia, qui l’a connu lors de son passage au sein du club italien.

En revanche, cet intérêt est particulièrement coûteux, car le quotidien aux pages roses annonce qu’il faudrait un montant de 30 ME pour enlever la mise. Si cela laisse de la place à la discussion, la somme demandée restera élevée même si le profil de l’international néerlandais colle parfaitement aux besoins de l’OM dans l’entrejeu. En tout cas, les dirigeants marseillais devraient tenter leur chance, puisque la Gazzetta annonce une offre à venir dans les 48 heures, pour ce joueur qui touche actuellement un salaire de 3 ME par an à la Roma.