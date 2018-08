OM : Strootman est là pour « renvoyer l’OM en C1 » !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Nouveau joueur de l’Olympique de Marseille, Kevin Strootman était en conférence de presse ce mardi après-midi. L’international néerlandais n’a pas caché que Rudi Garcia avait été déterminant dans son choix de rejoindre l’OM, un club qu’il veut « renvoyer en Ligue des Champions » au plus vite. Un discours ambitieux qui devrait plaire aux supporters phocéens.

« L’OM est un très grand club. C’est un immense challenge pour moi, je suis très heureux d’être ici. J’ai eu des échanges avec Rudi Garcia, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta. Ils m’ont convaincu d’accepter ce challenge. Le coach est une personne importante et spéciale pour moi. C’est lui qui m’a fait venir à Rome et aujourd’hui, c’est lui qui me fait venir à Marseille. Je le remercie pour ça. On a discuté des différentes approches tactiques possible avec ma venue. Aujourd’hui, je suis heureux de continuer mon aventure avec Rudi Garcia. C’était une surprise pour les médias que le transfert se fasse vite. Mais les deux clubs ont été très collaborateurs. La semaine dernière, les choses se sont accélérées car j’ai tout de suite eu un bon feeling avec tout le monde à Marseille. J’ai passé cinq belles années à Rome, cela a facilité les négociations pour que je puisse quitter la Roma. Un problème de ne pas jouer la Ligue des Champions ? L’OM a de l’ambition, et je suis justement là pour ramener l’OM en Ligue des Champions ! » a expliqué Kevin Strootman devant les très nombreux journalistes présents au centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus.