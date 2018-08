OM : Strootman absent du groupe de la Roma, ça sent bon pour l'OM !

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Alors que plusieurs sources en Italie et en France confirment un accord entre l'AS Rome et l'Olympique de Marseille concernant le transfert de Kevin Strootman, avec une visite médicale lundi dans la cité phocéenne, le club italien était attendu au tournant avec l'annonce du groupe retenu pour la rencontre de lundi contre l'Atalanta.

Et dans ce groupe, officialisé peu avant 20h ce dimanche, nulle trace de Kevin Strootman, ce qui confirme évidemment l'imminence du départ du milieu de terrain néerlandais de l'AS Rome et sa venue très probable à l'OM dans les prochaines 24 heures. Le coach de la Roma, Eusebio Di Francesco, avait reconnu un peu plus tôt en conférence de presse qu'une décision serait prise en commun avec Kevin Strootman et ses dirigeants sur cette possible convocation lundi.