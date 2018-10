OM : Strootman à l'OM ? Une erreur financière XXL attaque Tarrago

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille traverse un passage à vide depuis quelques rencontres, et le club phocéen devra impérativement s'imposer dimanche contre Caen au Vélodrome afin d'éviter la crise. Evoquant les attaques de Rudi Garcia contre Caleta-Car et Radonjic, Sébastien Tarrago estime que le coach de l'OM a aussi sa part dans cette série et le journaliste de L'Equipe de pointer du doigt le pactole misé par l'Olympique de Marseille sur Kevin Strootman.

« Quand tu recrutes Strootman à un prix incroyable et que tu le fais signer cinq ans avec un salaire XXL, tu impactes ton club pour très longtemps. Et je rappelle qu’il n’est que remplaçant avec l’équipe des Pays-Bas qui est assez médiocre, je dis juste qu’il faut s’interroger. Je pense que Strootman est un très bon joueur, mais à mon avis c’est une erreur de l’OM d’avoir investi autant sur lui (...) Ses déclarations me choquent, c'est jamais de sa faute, il faut qu'il fasse attention car les joueurs peuvent être vite fatigués par ce comportement », a confié, sur la chaîne L'Equipe, un Sébastien Tarrago.