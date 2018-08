OM : Strootman à 28ME au mercato, c'est jackpot... pour l'OM !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Pour s’attacher les services de Kevin Strootman et faire céder la Roma, l’Olympique de Marseille a mis le paquet.

En effet, Jacques-Henri Eyraud a accepté de lâcher 28ME bonus compris pour l’international néerlandais, preuve qu’il constituait la priorité absolue du recrutement olympien. Une somme élevée certes, mais totalement justifiée selon Philippe Genin, spécialiste de la Série A pour beIN SPORTS. Selon lui, Kevin Strootman « vaut » ce prix, cela ne fait aucun doute.

« Ils se connaissent par coeur. Strootman était l’une de ses pièces maîtresses à l’époque. Il ne devrait pas avoir de mal à se fondre dans le collectif olympien. C’est un vrai guerrier qui bonifie les joueurs autour de lui. Son prix, il le vaut, c’est certain » a-t-il confié dans les colonnes du Parisien. Du côté des médias italiens et des supporters de l’AS Roma, on regrette déjà le départ du Néerlandais de 28 ans, lequel était un titulaire important d’Eusebio Di Francesco la saison dernière. Et qui devrait former une belle doublette avec Luiz Gustavo dans la cité phocéenne…