OM : Sans prendre le melon, Sarr veut devenir une légende

Dans : OM, Ligue 1.

Barré par la concurrence dans le secteur offensif, Bouna Sarr a dû quitter son poste d’ailier pour exister à l’Olympique de Marseille.

L’ancien Messin est désormais considéré comme un vrai latéral droit, lui qui a impressionné dans cette position la saison dernière. Certes, le Franco-Guinéen n’a pas toujours la rigueur défensive nécessaire pour ce rôle, mais sa combativité et ses qualités de percussion donnent satisfaction à l’entraîneur Rudi Garcia. Pas de quoi prendre la grosse tête pour Sarr, qui n’a pas oublié ses débuts difficiles sous les ordres de Michel en 2015.

« J'en ai tellement bavé que ça me permet de garder les pieds sur terre, a confié le Marseillais dans un entretien accordé à l’AFP. J'évite de trop prendre confiance, rien n'est acquis, je continue à travailler pour progresser et jouer au très haut niveau. » Sarr reste lucide et sait qu’il devra confirmer ses bonnes prestations. Mais le concurrent d’Hiroki Sakai ne s’interdit pas de rêver.

Bouna Sarr l’idole de Marseille…

« J'ai à cœur de prouver que ce n'était pas seulement trois, cinq ou six mois. Je veux m’inscrire dans la durée, dans le projet de l'OM, et pourquoi pas un jour devenir une idole à Marseille », a annoncé le natif de Lyon, très apprécié au Vélodrome, mais qui devra déjà s’imposer dans le onze de départ avant d’envisager un si bel avenir.