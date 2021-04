OM : Sampaoli pousse Longoria vers un coup de folie

Dans : OM.

En dépit des difficultés qu’il rencontre pour retrouver son meilleur niveau avec l'OM, Florian Thauvin va pouvoir choisir son futur club cet été.

Arrivé en fin de contrat, le champion du monde 2018 avait tapé sur l’OM en regrettant que les discussions sur son avenir n’aient pas débuté plus tôt. C’est désormais le cas, mais le club provençal n’a plus l’avantage. En effet, depuis le 1er janvier, chaque club est libre de se positionner, et ils sont six à l’avoir fait, de manière plus ou moins concrète. Malgré son expérience totalement ratée à Newcastle, « Flotov » a encore la cote avec des intérêts de Tottenham, Leicester et Crystal Palace. Si le FC Séville semble avoir renoncé à cette piste française, l’Italie lui fait les yeux doux avec notamment la Roma, Naples et le Milan AC. De quoi trouver un point de chute avec un très beau pedigree. Mais le nerf de la guerre sera certainement plus financier que sportif. Thauvin réclame un gros contrat, lui qui arrive pour zéro euro à 28 ans et peut donc rêver du meilleur deal de sa carrière. C’est pourquoi il voudrait toucher plus de 110.000 euros par semaine, soit une légère augmentation de ses copieux émoluments actuellement à l’OM.

Mais selon le Leicester Mercury, qui suit ce dossier de près pour la simple et bonne raison que les Foxes sont intéressés par son recrutement, le club phocéen n’a pas encore renoncé à conserver son international tricolore. Jorge Sampaoli a décidé de joindre le geste à la parole, et après avoir délivré quelques bons mots au sujet de son ailier, il a prié sa direction de faire la meilleure proposition possible à Florian Thauvin pour l’inciter à rester dans la cité provençale. Récemment, des discussions ont timidement repris entre les deux camps, simplement histoire de prendre la température. Jusqu’à présent, l’OM n’a jamais envisagé de faire une offre améliorée à l’ancien bastiais, faute de moyens financiers. Il reste donc à savoir si le forcing de Jorge Sampaoli saura faire changer la tendance, pour ce qui serait une grosse surprise de l’été si jamais Thauvin venait à prolonger à Marseille.