OM : Rudi Garcia va prolonger à Marseille, le projet McCourt fonctionne !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Régulièrement ces dernières semaines, Jacques-Henri Eyraud et Rudi Garcia laissaient sous-entendre que l’entraîneur marseillais, en fin de contrat en juin 2019, allait prolonger son bail à l’Olympique de Marseille. Mais les fameux « détails » semblaient faire traîner en longueur ce dossier. Tout semble désormais réglé puisque selon L’Equipe, l’ancien entraîneur de l’AS Roma va prolonger, la semaine prochaine, jusqu’en juin 2021 dans la cité phocéenne. L’officialisation de cette nouvelle devrait intervenir peu avant le classico OM-PSG, qui se déroula au Stade Vélodrome le 28 octobre prochain.

Débarqué à Marseille en même temps que Rudi Garcia, le directeur sportif olympien Andoni Zubizarreta va également voir son bail prolonger de deux saisons. Le travail de l’Espagnol fait l’unanimité en interne, notamment au niveau de la formation et de la professionnalisation du club dans plusieurs domaines (scouting, négociations). Une bonne nouvelle pour Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, lesquels n’ont jamais remis en cause le travail des deux architectes du Champions Project, malgré quelques périodes délicates ces dernières années.