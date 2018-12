OM : Ribéry de retour pour sauver Marseille, la folle idée du jour

Dans : OM, Mercato.

L’été prochain, on devrait assister à un véritable changement de cycle au Bayern Munich.

Tous les deux en fin de contrat, Arjen Robben (34 ans) et Franck Ribéry (35 ans) ne seront pas conservés. Alors quel avenir pour les deux ailiers ? Alors que le Néerlandais pense à prendre sa retraite, le PSV Eindhoven voudrait le récupérer. De son côté, le Français n’a pas du tout la même réflexion et portera sûrement de nouvelles couleurs la saison prochaine. Celles de Galatasaray ? C’est du moins la principale piste si l’on en croit Tutto Calcio News, qui évoque aussi l’intérêt d’un second ex de Ribéry.

En effet, l’Olympique de Marseille serait également sur le coup ! Une rumeur assez folle lorsque l’on connaît le contexte au club phocéen, à qui l’on reprochait un manque d’idées après les retours de Dimitri Payet et Steve Mandanda. A priori, les touches les plus crédibles pour l’ancien Messin se situent plutôt dans des destinations exotiques, le média italien citant la Major League Soccer, la Chine et l’Arabie Saoudite.