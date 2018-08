OM : Recalé par le Sporting, Njié fait un choix fort

Dans : OM, Mercato.

Avec le recrutement annoncé de Nemanja Radonjic, la concurrence va encore monter d’un cran sur les ailes à Marseille.

Clinton Njié ne devait pas être concerné, puisque son prêt au Sporting Portugal était entériné. Mais le club de Lisbonne a finalement recalé l’attaquant camerounais, prétextant une visite médicale peu concluante, même s’il s’agissait en réalité d’un désaccord interne sur cette arrivée. Résultat, l’ancien lyonnais est revenu à Marseille cette semaine. Avec une semaine pour se trouver un nouveau club ? Et bien non.

Selon L’Equipe, Njié a décidé de ne plus partir, et refuserait une éventuelle nouvelle porte de sortie. Le Lion Indomptable espère pouvoir gagner du temps de jeu dans une saison qui s’annonce à rallonge pour l’OM, même si Rudi Garcia risque de le repousser loin dans la hiérarchie des joueurs offensifs si tout le monde devait être sur le pont. Mais Njié a bien noté que l’OM, en dehors de Radonjic, n’avait recruté aucun nouveau joueur offensif, et qu’un pépin physique de l’un de ses coéquipiers pourrait lui permettre de revenir dans la rotation assez rapidement. Pas forcément de quoi réjouir les fans de l’OM, exaspérés par son irrégularité.