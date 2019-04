OM : Ravanelli pour remplacer Zubirarreta à Marseille ?

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

La situation se tend à Marseille. Tandis que Rudi Garcia et Jacques-Henri Eyraud sont dans le viseur des supporters, Andoni Zubizarreta, plutôt apprécié chez les fans, se pose des questions. Il y a plusieurs jours, L’Equipe dévoilait ainsi que le directeur sportif espagnol de l’OM était tenté par une aventure à Londres, où Arsenal le convoite assidument. Et visiblement, cette situation fait des heureux puisque selon les informations du compte Twitter OM-Replay, un homme souhaite prendre la place de l’ancien dirigeant du FC Barcelone.

Il s’agit de Fabrizio Ravanelli, lequel n’a jamais caché son amour pour l’Olympique de Marseille, et qui était d’ailleurs présent il y a quelques jours pour l’inauguration de « L’OM-Tour », la nouvelle visite du Stade Vélodrome retraçant les grands moments de l’histoire du club. L’Italien aurait même d’ores et déjà mandaté plusieurs agents afin de séduire Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt. Reste à voir si les deux hommes forts de l’OM seront sensibles aux arguments de l’ancien joueur du club. Ce dont on peut douter pour l’heure, Jacques-Henri Eyraud ayant avant toute chose la volonté de retenir Andoni Zubizarreta. Mais plus rien ne semble impossible à Marseille…