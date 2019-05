OM : Racheter Brice Samba, l’idée de génie des dirigeants

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, SMC, Rennes.

Intouchable, Steve Mandanda possède un contrat en béton qui le rend également invendable.

Le portier champion du monde a un bail qui court jusqu’en juin 2020, avec un salaire de 5 ME brut par saison qui a de quoi effrayer tous les éventuels prétendants. Néanmoins, ses performances ne sont pas à la hauteur cette saison, et l’Olympique de Marseille cherche un portier capable d’apporter un vent nouveau. Ce ne sera pas chez les remplaçants, puisque Yohann Pelé compte partir pour trouver un peu de temps de jeu en fin de carrière, tandis que Florian Escales a bien compris qu’on ne comptait pas sur lui à l’OM.

Résultat, L’Equipe annonce de manière surprenante que les dirigeants pensent à Brice Samba. Formé au Havre, le gardien Franco-Congolais avait été recruté par l’OM en 2013, sans parvenir à y briller. Il avait été libéré sans insistance en 2017, devenant la doublure puis le titulaire à Caen. Et ses performances cette saison, où Malherbe lui doit une fière chandelle s’il est toujours dans la lutte pour le maintien, ont visiblement séduit les recruteurs phocéens. Le faire venir ne sera toutefois pas gratuit, puisque Rennes est aussi sur les rangs, et que son prix pourrait monter jusqu’à 5 ME.