OM ‍: Rabiot plus fort que jamais, prend ça le PSG

Passeur décisif contre Lille (1-1) dimanche, Adrien Rabiot a rendu une nouvelle copie impressionnante. Le milieu de terrain s’épanouit à l’Olympique de Marseille qui lui offre des conditions idéales.

Quelques jours après l’annonce des nommés aux Trophées UNFP, Adrien Rabiot a relancé le débat. Beaucoup se demandent comment le milieu de l’Olympique de Marseille a-t-il pu être oublié dans la catégorie du meilleur joueur de Ligue 1. Sa performance à Lille confirme que l’international français fait bien partie des références de notre championnat.

C’est aussi l’avis de Ludovic Obraniak, impressionné par son offrande sur le but marseillais à Lille. « Sa passe pour Amine Gouiri n'est pas facile parce qu'il y a le défenseur qui est en train de revenir dans la zone de passe, a commenté le consultant de la chaîne L’Equipe. Il est déjà dans une course un peu oblique donc il doit ouvrir la hanche et donner un effet à ce ballon pour qu'il dépasse le défenseur et revienne sur Gouiri, sans que Chevalier puisse intervenir. Il rend facile ce qui est normalement très difficile. »

Si l’ancien Parisien parvient à réaliser ce genre de geste, c’est aussi parce que le club phocéen et ses supporters lui offrent ce qu’il n’a pas toujours obtenu dans sa carrière. « Je trouve que Marseille l'a changé aussi, a remarqué Ludovic Obraniak. Il dégage ce calme, je trouve qu'il y a un feu qui s'est animé en lui. Je trouve que Marseille a déclenché quelque chose, un amour, une reconnaissance qu'il n'avait peut-être pas et qu'il attendait. J'ai l'impression que les supporters marseillais lui ont donné ça et que ça l'a encore amené à un niveau supérieur. Je trouve que c'était un mariage fantastique, ça a très bien matché. »

Rabiot aussi fort au PSG

Le consultant apporte tout de même une nuance en rappelant qu’Adrien Rabiot a déjà atteint ce niveau de performance il y a quelques années. « Si on l'a déjà vu aussi fort ? Oui, quand même. Il faut se rappeler ses matchs de Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, notamment quand c'étaient les matchs à élimination directe qui comptaient vraiment, a souligné l’observateur. Il a souvent été buteur aussi dans ces moments-là. » Sous le maillot parisien, « le Duc » avait trouvé le chemin des filets en huitième de finale aller de C1 contre le Real Madrid (défaite 3-1) en 2018.