OM : Pulgar, la nouvelle lubie de Sampaoli ?

Dans : OM.

Comme prévu, Jorge Sampaoli et Pablo Longoria sont très actifs pour bâtir un effectif compétitif à l’OM cette saison.

Six joueurs ont d’ores et déjà rejoint les rangs marseillais : Gerson, Cengiz Ünder, Pau Lopez, Leonardo Balerdi, Konrad de la Fuente et Mattéo Guendouzi. Dans les prochaines heures, les défenseurs William Saliba et Luan Peres ont de grandes chances de suivre. Et ensuite ? L’OM pourrait être contraint de freiner, et d’attendre quelques ventes avant de boucler la venue d’un latéral droit par exemple, poste où la priorité se nomme Pol Lirola. Selon les informations relayées par La Cuarta, un autre joueur de la Fiorentina figure dans le viseur de Jorge Sampaoli. Il s’agit de l’international chilien Erick Pulgar (à gauche sur la photo à côté de Neymar), en fin de contrat avec la Viola en juin 2023.

L’ancien milieu défensif de Cagliari compte 23 sélections avec le Chili, où il a côtoyé Jorge Sampaoli. Les deux hommes ont visiblement gardé de bons liens puisque l’entraîneur de l’Olympique de Marseille aimerait le recruter en cas de départ de Valentin Rongier ou de Boubacar Kamara d’ici la fin du mercato. Ce potentiel transfert ne sera toutefois pas simple à boucler, car Erick Pulgar est un joueur clé de la Fiorentina. La preuve, il a été utilisé à 31 reprises en Série A la saison dernière. Mais le changement d’entraîneur avec la nomination de Giuseppe Iachini pourrait avoir rabattu les cartes et est susceptible d’offrir une fenêtre de tir à Marseille. Reste maintenant à voir si un départ interviendra dans ce secteur de jeu à l’OM, qui a déjà recruté Guendouzi et Gerson, et qui doit veiller à ne pas provoquer un embouteillage au milieu de terrain. La clé de l’opération Pulgar sera de toute évidence le départ de Kamara, en fin de contrat dans un an mais pour qui Marseille n’a pas encore reçu de proposition à la hauteur des espoirs de Pablo Longoria.