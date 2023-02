OM-PSG : McCourt débarque, panique totale à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM, en grande forme et dauphin du PSG, accueille le leader de la Ligue 1 dimanche au Vélodrome. Un choc que Franck McCourt ne pouvait pas rater.

Dimanche soir, les yeux de tous les suiveurs du football français seront braqués vers le Vélodrome, où l’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain pour un choc au sommet entre le deuxième et le premier du championnat. En cas de victoire, les hommes d’Igor Tudor reviendraient à deux points seulement des coéquipiers de Kylian Mbappé. L’enjeu est donc énorme et pour Frank McCourt, il était impossible de rater un tel rendez-vous. Le propriétaire américain de l’OM, qui se fait plutôt rare à Marseille ces derniers mois, fera le déplacement depuis les Etats-Unis afin d’assister à plusieurs réunions de travail dans le week-end avant de venir au match OM-PSG le dimanche soir. Mais sa présence dans les travées du Vélodrome pour ce choc n’est pas de nature à rassurer les supporters phocéens.

Frank McCourt, le chat noir des supporters de l'OM

👉🏼Frank McCourt sera présent au Vélodrome pour la réception de Paris dimanche. (@lequipe) #TeamOM pic.twitter.com/RkZbbcxKWH — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) February 21, 2023

Et pour cause, bien malgré lui, Frank McCourt est devenu un chat noir pour l’Olympique de Marseille au fil des années. En effet, lorsqu’il est physiquement présent au stade pour assister au match de son équipe, il est assez rare que l’OM gagne. Un détail qui n’a pas échappé aux supporters marseillais sur Twitter. « Oh non il va être le chat noir du match », « Qu'il reste chez lui. Il nous porte malheur », « Du coup on va perdre à cause de ce chat noir » ou encore « C’est officiel les amis, on a perdu, le plus gros chat noir de tous les temps » peut-on lire sur Twitter, où Frank McCourt a une sale réputation d’un point de vue superstition chez les supporters. L’impression est pourtant erronée car selon les statistiques du site Stats-OMP, Frank McCourt a assisté à 45 matchs en tribunes depuis qu’il a racheté l’OM en 2017 pour un bilan de 48 % de victoires, 33 % de défaites et 17 % de matchs nuls. Statistiquement, il y a donc plus de victoires que de défaites lorsque McCourt est en tribunes. Reste à voir ce qu’il en sera de ce bouillant OM-PSG de dimanche soir.