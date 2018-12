OM : Pierre Ménès confirme, cette recrue de rêve pour l'OM va bouger

Dans : OM, Mercato, MHSC, Ligue 1.

Benjamin Lecomte étant courtisé par l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine, Pierre Ménès a fait une annonce sur l'avenir du gardien du MHSC.

Suite à une fin d'année 2018 plus que difficile, le club phocéen espère bien corriger le tir en 2019. Pour cela, Rudi Garcia pourra notamment compter sur le marché des transferts. Alors qu'un grand attaquant est attendu du côté du Vélodrome dès cet hiver, un nouveau gardien pourrait débarquer durant l'été prochain. Steve Mandanda ayant montré ses limites après son titre de champion du monde, et sachant que Yohann Pelé est en fin de carrière, Andoni Zubizarreta doit trouver le futur portier marseillais. Et la priorité se nomme Benjamin Lecomte. Un potentiel choix validé par Pierre Ménès, qui a placé le gardien de Montpellier dans son équipe-type de la première partie de saison.

« Lecomte est le plus régulier, il est le gardien de la deuxième défense du championnat, il est en pleine progression et on risque de le voir bientôt dans un club à forte ambition et postuler à la succession de Lloris en équipe de France. Derrière lui, Maignan et Ruffier se sont également distingués », a lancé, sur son blog, le journaliste, qui promet donc un grand changement pour Lecomte en vue de la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le MHSC, le portier moderne, aussi à l'aise avec ses mains qu'avec ses pieds, aura toutefois un prix, qui ne sera pas forcément dans les cordes d'un OM qui a pour le moment d'autres priorités coûteuses.