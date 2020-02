OM : Pierre Ménès cartonne Germain, le fantôme de Marseille !

Dans : OM.

Mercredi soir, l’Olympique de Marseille était bien trop diminué par les absences de Radonjic, Thauvin et Benedetto dans le secteur offensif pour l’emporter contre Lyon en quart de finale de la Coupe de France.

Avec un trio offensif composé de Lopez, Payet et Germain, l’équipe d’André Villas-Boas ne s’est pas créée beaucoup d’occasions, c’est peu de le dire. Un constat partagé par le technicien portugais à l’issue de la rencontre. « Il y a de la fatigue, les semaines ont été longues, et on a manqué un peu de profondeur, de finition en attaque. C'est comme ça. On doit être plus efficaces pour gagner » indiquait notamment André Villas-Boas dans les travées du Groupama Stadium après la rencontre. Pour marquer des buts, il faut un attaquant efficace et avec Valère Germain, ce n’était clairement pas le cas face à l’OL mercredi.

L’ancien attaquant de Nice et de Monaco, en grande difficulté ces dernières semaines, a notamment subi les foudres de Pierre Ménès. « Les Marseillais ont un pouvoir offensif très limité. Quand tu joues avec Lopez à droite, Payet qui fait ce qu’il peut - et le fait plutôt bien avec les rares ballons qu’il touche - et un fantôme au poste d’avant-centre, c’est impossible de marquer. La sortie de Payet n’a évidemment rien arrangé et aurait pu faire craindre le pire aux supporters olympiens, mais Villas-Boas s’est montré plutôt rassurant sur l’état de son indispensable capitaine » a indiqué le journaliste de Canal Plus sur son blog. Heureusement pour lui, André Villas-Boas devrait récupérer des forces vives pour le déplacement à Lille, dimanche soir en Ligue 1. Ménagés contre l’OL, Nemanja Radonjic et Dario Benedetto devraient être du voyage. Tout comme les défenseurs Duje Caleta-Car et Jordan Amavi, suspendus pour le match de Coupe de France contre Lyon.