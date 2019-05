OM : Pierre Ménès annonce la révolution au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Battu par Nantes il y a une semaine, Marseille s’est de nouveau pris les pieds dans le tapis en Ligue 1, cette fois à Strasbourg.

Un match nul qui enterre les espoirs de Ligue des Champions du club phocéen. A n’en pas douter, il y aura donc beaucoup de changements dans la cité phocéenne cet été. En effet, de nombreux joueurs comme Florian Thauvin, Dimitri Payet ou encore Morgan Sanson pourraient faire leurs valises pour dégager de la masse salariale et permettre au club de combler son déficit grâce à de grosses ventes. Pour Pierre Ménès, il faut s’attendre à un été bouillant sur la Canebière…

« Marseille a perdu toute chance d’être européen la saison prochaine en concédant le match nul à Strasbourg. Pourtant, les Olympiens étaient nettement au-dessus en première période. L’OM a ouvert le score dès la reprise sur un joli plat du pied enroulé de Germain. Mais d’une façon générale, l’équipe de Garcia n’a que très peu exploité les côtés. Et comme trop souvent cette saison, elle a lâché prise après avoir mené au score, concédant un penalty assez ridicule pour une faute de Rami. Payet encore une fois remplaçant, Rami hors du coup, Thauvin blessé… Je pense que le visage de l’OM va changer à l’intersaison et j’ai peur que ce ne soit pas en bien » a écrit sur son blog le journaliste de Canal Plus, pas vraiment optimiste pour l’Olympique de Marseille.