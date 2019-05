OM : Payet en Chine, il ne dit plus non !

Dans : OM, Mercato.

Un grand bouleversement est attendu cet été à l’Olympique de Marseille, mais encore faut-il en avoir les moyens.

Des joueurs cadres, achetés très chers, sont annoncés sur le départ, mais leur trouver un point de chute sera extrêmement délicat en raison de leur copieux salaire. C’est le cas de Dimitri Payet, qui possède encore deux ans de contrat mais est jugé sur la pente descendante. Rudi Garcia n’a pas hésité cette saison à le mettre sur la touche, mais à 32 ans, son avenir se situe bien à l’OM. Aucun club européen ne se voit investir sur l’international français après sa saison timorée, surtout que ce dernier ne voudra pas perdre au change.

Une seule solution est évoquée depuis des mois, la perspective de rejoindre le championnat chinois. Même s’il affirme qu’il a l’intention de continuer avec Marseille, l’ancien lillois pourrait finir par craquer en cas de belle offre. C’est l’affirmation du Parisien ce dimanche, pour qui Dimitri Payet se sent bien à l’OM et à Marseille, mais une offre au salaire XXL venue de Chine pourrait le faire changer d’avis. Nul doute que les dirigeants marseillais suivront d’un œil attentif d’éventuels mouvements dans ce sens pendant l’été, et ne réclameront pas une grosse indemnité de transfert pour un joueur dont le salaire est le gros point noir pour les finances marseillaises.