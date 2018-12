OM : Passi tape sur la direction pour cette erreur au mercato

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Depuis de nombreux mois, Valère Germain et Kostas Mitroglou sont vivement critiqués à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, aucun des deux attaquants, recrutés il y a un an et demi, ne parvient à s’imposer à la pointe de l’attaque. Interrogé par Football Club de Marseille, Franck Passi a refusé d’accabler les buteurs de l’OM. Car pour lui, c’est le recrutement qui n’a pas été judicieux, en faisant venir deux joueurs incapables d’évoluer dans le système préférentiel de Rudi Garcia, à savoir avec un seul attaquant axial.

« A la base pour moi, Mitroglou et Germain sont des attaquants qui ne peuvent pas jouer tout seul en pointe, par rapport à leurs caractéristiques. Mitroglou tout seul, il va avoir du mal car il a besoin d’appui derrière lui afin de récupérer le deuxième ballon. C’est un joueur qui a impérativement besoin de quelqu’un qui lui tourne autour. Germain, c’est plus un neuf et demi justement. Payet pourrait jouer ce rôle de neuf et demi pour aider Mitroglou, mais peut-être qu’il joue trop bas » a expliqué l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, pour qui il est totalement incohérent d’avoir recruté Mitroglou et Germain, et de ne pas les associer. Pour une fois, les supporters olympiens seront certainement d’accord avec leur ancien entraîneur…