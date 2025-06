OM ‍: Noa Lang, c'est bientôt plié

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Noa Lang est convoité par l'Olympique de Marseille, mais l'attaquant international néerlandais du PSV Eindhoven est également sur les tablettes d'autres clubs. Pour l'OM, la situation est très compliquée dans ce dossier.

Entre Noa Lang et l'OM, les choses étaient parties pour se concrétiser rapidement, l'attaquant de 26 ans ayant envoyé quelques signaux à l'intention des supporters marseillais, au moment précis où son nom circulait du côté du Vélodrome. En quête d'un renfort offensif, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont noué des contacts avec les dirigeants du PSV Eindhoven, lesquels ont accepté de vendre l'international néerlandais lors de ce mercato. Tout était positif, sauf que l'Olympique de Marseille n'était pas le seul club à vouloir s'offrir Noa Lang. Et face à cette situation, les responsables du PSV ont rapidement compris qu'ils pouvaient faire grimper le prix du joueur formé à l'Ajax. Ce lundi, Eindhovens Dagblad, le média local néerlandais, révèle que le PSV exige désormais plus de 30 millions d'euros pour son attaquant et qu'un seul club a décidé de continuer à négocier.

Le PSV a choisi son favori pour Noa Lang

Ce club, ce n'est pas l'OM, qui refuse de payer ce montant pour Noa Lang, mais Naples. Champion d'Italie, le club d'Aurelio De Laurentiis est décidé à apporter à Kevin De Bruyne des solutions offensives, et c'est dans ce cadre que des négociations seraient en cours entre le Napoli et le PSV Eindhoven. « Selon des sources italiennes, Naples réfléchit encore à ses options pour la saison prochaine, mais le PSV estime que l'intérêt pour Lang pourrait se concrétiser rapidement. On ignore encore si Sancho est envisageable pour le champion d'Italie et Noa Lang devrait être prochainement à Naples », écrit le journaliste néerlandais Rik Elfrink, qui pense que dorénavant seuls les champions d'Italie sont en course, l'Olympique de Marseille étant passé à autre chose. De son côté, l'attaquant des Pays-Bas et du PSV cultive le mystère.

Noa Lang on Instagram:



"A quick reminder for those who have already forgotten" 🤣🥇 pic.twitter.com/McrZ1MHl0i — Inside1913 | PSV Eindhoven (@Inside1913) June 22, 2025

Pour preuve, ce week-end, Noa Lang, adepte des réseaux sociaux, a diffusé sur Instagram une photo où on le voit avec le trophée de champions des Pays-Bas et message énigmatique : « Un petit rappel pour ceux qui ont déjà oublié ». L'avenir de l'attaquant n'est donc pas clair, et l'OM a peut-être encore un coup à jouer.