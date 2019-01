OM : Mitroglou a tout cassé à l’entraînement, Garcia le récompense

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Non convoqué pour le match perdu à Saint-Etienne (2-1) dimanche, Kostas Mitroglou avait de quoi s’interroger sur son avenir.

L’attaquant de l’Olympique de Marseille le sait, son rendement n’est pas suffisant et incite ses dirigeants à recruter un autre buteur cet hiver. Sa mise à l’écart pouvait donc ressembler à un moyen de le pousser vers la sortie. En tout cas, ce n’est pas l’interprétation du clan Mitroglou. « Il travaille, essaie d’être à 101% et respecte toujours son coach et les décisions que celui-ci prend », a récemment réagi un proche du Grec dans La Provence.

Un témoignage confirmé les jours suivants à la Commanderie, cette fois par des actes. En effet, l’ancien joueur de Benfica, probablement vexé par sa mise à l'écart, a réagi lors des séances d'entraînement. L’avant-centre à qui Rudi Garcia reprochait un manque d’implication a changé d’attitude. D’où la décision prise par l’entraîneur olympien pour dimanche (17h).

Mitroglou de retour dans le groupe

« Kostas sera dans le groupe à Caen, a annoncé le technicien. C’était un choix tactique à Saint-Etienne. Il répond à mes attentes, chaque fois qu’un joueur est piqué ou en dehors du groupe, j’attends une réaction. Kostas a cette réaction, hier j’ai même eu peur qu’il blesse un joueur à l’entraînement. Il a répondu avec de l’engagement, mais cela veut dire qu’il a cette réaction et c’est ce que j’attends de lui. » Rappelons que Mitroglou n’a plus marqué depuis le 7 octobre, c’était face à… Caen.