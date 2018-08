OM : Mitroglou à l'Olympiakos, c'est du sérieux !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Régulièrement préféré à Valère Germain durant la préparation de l’OM, Kostas Mitroglou a finalement débuté sur le banc face au TFC.

Et si l’international grec était reparti pour une saison délicate dans la cité phocéenne, lui qui semblait pourtant s’être refait une santé en fin de saison dernière et durant la présaison ? Pour éviter une nouvelle saison galère qui ne profiterait à personne, l’ancien buteur du Benfica doit rencontrer prochainement Rudi Garcia pour faire le point sur sa situation, croit savoir Le Phocéen.

En cas de départ du Grec, certaines rumeurs l’envoient en Turquie, notamment à Galatasaray. Mais selon le média spécialisé dans l’actualité du club olympien, la piste la plus chaude mènerait à l’Olympiakos, son ancien club. « La piste Olympiakos est la plus crédible, s'il quitte l'OM » confirme une source grecque au Phocéen, qui affirme par ailleurs que cette piste a pris de l’ampleur au cours des derniers jours. Du côté des supporters de l’Olympiakos, on est évidemment ultra-favorable au retour d’un joueur qui a tout de même inscrit plus de 80 buts en 180 matchs. Reste à savoir quel sera le montant réclamé par Jacques-Henri Eyraud pour vendre son buteur de 30 ans. Ces dernières heures, le chiffre de 8ME est évoqué…