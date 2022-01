OM : Milik se fait découper par Daniel Riolo

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L'OM pensait tenir son grand attaquant avec Arkadiusz Milik, mais les doutes sont de plus en plus forts sur l’avant-centre marseillais.

Très efficace en Coupe de France et en Europa League, l’attaquant polonais de l’Olympique de Marseille est en revanche en grande difficulté en Ligue 1. Avec un seul but inscrit en championnat cette saison, Arek Milik déçoit les supporters de l’OM. Face à Lille dimanche soir au Vélodrome, l’ancien buteur de Naples a encore une fois été décevant, ratant par ailleurs une grosse occasion dans le dernier quart d’heure alors que Marseille poussait de toutes ses forces pour décrocher la victoire contre une équipe lilloise réduite à dix. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a régulièrement chanté les louanges de Milik. Mais après le match nul de l’OM contre Lille, le consultant a avoué qu’il commençait doucement mais surement à changer d’avis sur le cas du Polonais.

Mistral de critiques sur Milik à Marseille

Avec l’arrivée de Bakumbu, on va vite voir si le problème c’est Milik. Perso, je pense que c’est avant tout l’animation offensive dans son ensemble. Si le polonais n’est pas mobile, il est loin d’être le seul — Nicolas Cuoco (@n_cuoco) January 16, 2022

Pour l’éditorialiste de l’After Foot, il est maintenant avéré que Marseille joue mieux sans Milik. Pour rappel en début de saison, c’est Dimitri Payet qui occupait l’axe de l’attaque marseillaise… avec une réussite surprenante. « Milik est un gars qui a une bonne technique, il a eu des phases dans sa carrière où il a été bon mais on a l’impression qu’il lui manque toujours un truc. A la fin, tu es obligé de te demander s’il n’y a pas une part de fake chez lui qui n’est pas décelable au premier coup d’œil. Là, ça ne va pas, c’est certain. De toute façon, ce ne sera pas Bakambu et Milik ensemble. Cela fait un moment que l’on ne se pose plus la question de savoir si l’OM joue mieux sans Milik. On a vu que l’OM a l’époque sans Milik jouait mieux. Avec Payet en neuf, ça marchait mieux » a analysé Daniel Riolo, pour qui Arkadiusz Milik n’est finalement peut-être pas le grand attaquant tant recherché à Marseille depuis des années.