OM : McCourt dit stop, Rudi Garcia va quitter Marseille !

Sixième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille vit une fin de saison catastrophique. Battu par Lyon dimanche soir au Vélodrome, le club phocéen vient d’enchaîner un troisième match de suite sans victoire. Et a définitivement dit adieu à l’espoir de disputer une coupe d’Europe l’an prochain. La coupe est pleine pour les dirigeants, qui vont évidemment devoir prendre des mesures radicales cet été afin de relancer la machine. Et selon RMC, il ne fait aucun doute que Rudi Garcia va faire ses valises. Car désormais, McCourt et Eyraud sont prêts à assumer financièrement le licenciement de l’ancien coach de la Roma.

« Eyraud s’est fait une raison concernant Garcia et a intégré l’idée de se séparer de son entraineur. Le président de l’OM est même philosophe et veut faire passer l’idée que ce sont aussi les risques du football de devoir assumer les indemnités liées au licenciement d’un entraineur » explique la radio avant de poursuivre. « Rudi Garcia ne devrait pas être le seul fusible à sauter après cet échec. Le président de l’OM est d’ailleurs sur la même longueur d’onde que son entraineur, au moins sur ce sujet : les deux hommes en veulent énormément aux joueurs, qu’ils soupçonnent de ne pas avoir tout donné, et ce très tôt dans la saison. Le comportement des joueurs sera l’un des baromètres décisifs au moment de chambouler l’effectif ». Par ailleurs, on apprend que la motivation de Jacques-Henri Eyraud est intacte, et que le président marseillais a toujours le soutien de Frank McCourt. Tout du moins, le dialogue entre les deux hommes n’est pas rompu. Loin de là…