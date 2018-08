OM : Marseille tente un coup de poker au PSG au mercato

Dans : OM, Mercato, PSG.

Voir l’OM recruter un joueur du PSG n’est plus vraiment une chose envisageable financièrement de nos jours.

Mais rien n’empêche de tenter sa chance, surtout quand il s’agit d’un jeune du club de la capitale, et quand on connaît les difficultés du champion de France à conserver ses éléments prometteurs. Ainsi, L’Equipe annonce ce vendredi que l’OM a fait parvenir au PSG une offre de 5 ME ainsi qu’un pourcentage à la revente, afin de recruter Stanley Nsoki. A 19 ans, ce défenseur polyvalent n’a plus qu’une année de contrat stagiaire, et a profité des nombreuses absences de ces dernières semaines pour se montrer au poste d’arrière gauche, même si sa prédilection va au poste de central gauche.

Récemment, Nsoki a refusé de rejoindre Newcastle, qui avait mis 10 ME sur la table, le joueur estimant qu’il devait continuer sa progression en France. Le PSG cherche à le faire passer professionnel, sans réussite pour le moment. Une opportunité que l’OM compte bien saisir avec cette offre, en lui proposant du temps de jeu au plus haut niveau. Ce que Paris, qui vient de recruter un défenseur central et cherche un latéral gauche, ne peut clairement pas lui garantir. Et comme les dirigeants franciliens craignent un départ de leur jeune joueur dans un an pour zéro euro, la proposition marseillaise a du sens.