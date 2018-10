OM : Marseille s’est-il trompé dans son mercato à 60 ME ?

Dans : OM, Mercato.

Accroché par l’Apollon Limassol (2-2) jeudi en Europa League, l’Olympique de Marseille tarde à retrouver son niveau de la saison dernière. Il faut dire que le club phocéen n’est pas aidé par ses recrues estivales.

A commencer par Kevin Strootman. Recruté pour 25 M€, l’ancien milieu de la Roma était présenté comme le nouveau leader technique de l’OM, soit le complément idéal de Luiz Gustavo au milieu. Mais après sept matchs, on s’aperçoit que le Néerlandais est très loin du rendement attendu, avec ou sans ballon. Ce n’est clairement pas le joueur que Rudi Garcia était prêt à aller chercher à pied… Ce sont pourtant les deux autres renforts que l’entraîneur olympien a critiqués jeudi soir. En ce qui concerne Duje Caleta-Car, l’impatience du technicien se comprend.

Les matchs passent et le défenseur central à environ 20 M€ est toujours aussi fébrile. La preuve sur le but égalisateur à Limassol. Quant à l'ailier Nemanja Radonjic, décrit comme un talent pour l’avenir, d’où les 12 M€ investis sur son transfert, sa capacité à faire la différence reste un mystère. Il est surtout difficile d’oublier son erreur qui a coûté la défaite contre l’Eintracht Francfort (1-2). Bien sûr, les recrues ne sont pas les seules responsables du début de saison mitigé. Mais on peut quand même s’interroger sur leur réel niveau étant donné que l’OM a presque misé 60 M€…