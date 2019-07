OM : Marseille reçoit une offre originale pour Thauvin !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Actuellement blessé à la cheville, Florian Thauvin reste un joueur assez courtisé en ce mercato estival.

Un temps annoncé dans le viseur de Valence, l’international tricolore figure également sur la short-list de Monchi, le directeur sportif du FC Séville. Mais pour le dirigeant espagnol, hors de question de satisfaire les attentes de l’Olympique de Marseille, qui exige un chèque de 40 ME pour céder le champion du monde. C’est ainsi que selon Estadio Deportivo, le club andalou envisagerait un échange à plusieurs bandes, à même de faire réfléchir l’état-major marseillais.

En effet, le FC Séville proposerait d’inclure Joris Gnagnon et Ibrahim Amadou à la transaction. Un temps dans le viseur d’Andoni Zubizarreta, l’ancien Rennais avait démontré un beau potentiel en L1. Mais ces dernières semaines, il semble totalement hors du coup comme le prouve son épouvantable geste en match amical face à Liverpool cette nuit. En revanche, l’ancien capitaine du LOSC pourrait bien séduire Marseille. Capable de jouer en défense et au milieu de terrain, il a prouvé sa force et sa régularité en Ligue 1. Reste à voir maintenant quelle somme d’argent Séville est prêt à rajouter en plus des deux joueurs précédemment cités. Et si cette offre pourrait séduire Marseille…