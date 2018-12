OM : Marseille mise tout sur le mercato, ça va bouger !

Dans : OM, Mercato.

Même si le classement de Ligue 1 n’est pas si dramatique à regarder en ce qui concerne les positions, l’Olympique de Marseille est en train de rater sa première partie de saison.

La piteuse élimination en Europa League et les résultats décevants de cet automne ont révélé au grand jour le faible apport des recrues, et la nécessité de modifier l’effectif dès cet hiver. Une chose qui n’était clairement pas prévue par les dirigeants, mais qui devient indispensable si l’OM veut se donner les chances d’aller chercher le podium. Ainsi, trois joueurs sont désormais plus que poussés vers la sortie, en raison de leur poids sur la masse salariale et leur inutilité dans le groupe : Grégory Sertic, Tomas Hubocan et Aymen Abdennour. Autre problème, un avant-centre est de trop entre Valère Germain et Kostas Mitroglou. Un départ de l’un des deux sera forcément crucial pour la suite, même en prêt...

Mais ce qui intéresse forcément les supporters, ce sont les arrivées potentielles. Et selon L’Equipe, un rendez-vous récent a eu lieu au sein de la cellule dirigeante, pour formaliser la nécessité de recruter deux joueurs dès cet hiver : un arrière gauche et un avant-centre. Une preuve que les besoins n’ont pas changé d’une fenêtre de transferts à l’autre, et surtout que ce manque n’a pas été réglé. En ce qui concerne les postes recherchés, une seule piste est pour le moment confirmée, et elle mène à l’arrière gauche espagnol Albero Moreno, qui approche de la fin de son contrat à Liverpool, et pourrait bouger cet hiver, même si l’OM est loin d’être seul sur le coup. Pour le reste, il va falloir attendre, même si les supporters auront beaucoup de mal à digérer l'absence de recrues pour compenser des faiblesses criantes cette saison.