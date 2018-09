OM : Marseille lui a fait une offre, il n’y a jamais cru

Dans : OM, Mercato, LOSC.

Il fait partie de la colonie de joueurs recrutés lors de l’été 2017 par Lille. Thiago Mendes, malgré des débuts difficiles et une grosse blessure d’entrée de jeu, avait fini par peser dans le maintien acquis difficilement par les Dogues. Cette saison, le Brésilien enchaine les matchs convaincants et à 26 ans, il semble clairement prêt à prendre son envol. Cela aurait pu se faire dans un autre club, sachant que l’OM a tourné autour de lui pendant plusieurs semaines cet été, mais aussi l’hiver dernier. Le numéro 23 du LOSC y était sensible, mais il avoue ne pas être tombé dans le panneau de la déstabilisation quand les rumeurs ont commencé à se faire insistantes.

« J’ai toujours laissé ces choses-là de côté, à mon représentant. Je suis resté concentré sur mon travail. Je préférais ne pas participer quand des propositions arrivaient. Mais quand j’ai eu la proposition de Marseille, c’est sûr que j’étais assez heureux, même si je savais que j’allais sans doute rester », a livré dans L’Equipe un Thiago Mendes qui confirme en tout cas qu’une offre a bel et bien été effectuée par l’OM pour le faire venir. Sans succès visiblement.