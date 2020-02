OM : Marseille ira à Lyon sans lui, ça le dégoûte

Dans : OM.

L'OL et l'OM se défieront dans moins d'une semaine en Coupe de France. Mais pour cette rencontre, Villas-Boas devra se passer d'un de ses cadres défensifs, Jordan Amavi.

Mercredi prochain, l’Olympique Lyonnais recevra l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium en Coupe de France. Et pour cette rencontre phare des quarts de finale, l’OM devra se passer de Jordan Amavi, suspendu pour ce choc et sur lequel André Villas-Boas ne pourra donc pas compter. En marge de la difficile mais précieuse victoire marseillaise contre Toulouse, le défenseur de l’Olympique de Marseille a reconnu que cette pause imposée par la commission de discipline lui fera du bien physiquement, mais il regrette quand même sacrément de ne pas prendre part à ce vrai choc entre deux formations dont la trajectoire s’est inversée en l’espace d’une saison.

Et Jordan Amavi de confier sa déception. « Ça fait du bien, car je vais souffler, même là contre le TFC c'était compliqué, j'étais énormément fatigué. Mais je suis plus dégoûté de ne pas jouer à Lyon que content de me reposer, car ce sont de bons matchs à jouer. Je vais essayer de faire moins de fautes », a promis le défenseur de l’Olympique de Marseille, qui aura cependant l’occasion de jouer cette saison à Lyon puisque les deux clubs doivent encore s’affronter en Ligue 1 au Groupama Stadium. Ce sera le 19 avril prochain, et à ce stade de la saison les choses seront probablement déjà jouées pour le club de Jean-Michel Aulas et celui de Jacques-Henri Eyraud.