OM : Marseille coule, McCourt doit sauver 6 joueurs !

Présent dimanche dernier au Vélodrome, où il a assisté avec désolation à la défaite de l'Olympique de Marseille face à Nantes, Frank McCourt n'était pas vendredi soir à Strasbourg et c'est probablement mieux pour le milliardaire américain. Car pour le propriétaire de l'OM, la perspective d'une saison sans Coupe d'Europe va avoir des effets concrets et dangereux pour le budget phocéen. Et si Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont besoin d'idées pour recomposer leur effectif, Jonatan MacHardy a décidé de les aider.

Pour le consultant de l'After Foot, il n'y a pas grand-monde à sauver dans l'équipe actuelle de Rudi Garcia. « Pour moi, il y a six joueurs qu’il faut garder, le reste faut tout changer. Il faut garder Luiz Gustavo, Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car, Hiroki Sakai, Lucas Ocampos et Maxime Lopez. Il faut recruter un gardien, deux défenseurs centraux, car il faut des doublures à Kamara et Caleta-Car, deux autres défenseurs à gauche, il faut au moins un milieu pour remplacer un des fantômes, il va falloir remplacer Florian Thauvin qui va partir et un numéro 9. Il faut acheter sept joueurs au moins », prévient, dans des propos relayés par FootRadio.com, Jonatan MacHardy, qui ne voit pas l'Olympique de Marseille repartir au combat la saison prochaine avec une équipe similaire. Il va tout de même falloir trouver des clubs susceptibles de prendre des joueurs de l'OM dont certains ont un énorme salaire.